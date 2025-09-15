سیلاب :اندرون سندھ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں
حیدرآباد(نمائندہ دنیا )حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر سلیم میمن نے حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد اشیائے خور و نوش اور زرعی اجناس کی سپلائی چین میں رکاوٹ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
ان کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے عوام اور تاجر دونوں شدید متاثر ہو رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے ، جس کے باعث ٹماٹر، پیاز، آلو اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، اس سے نہ صرف خریدار پریشان ہیں، بلکہ چھوٹے تاجر بھی شدید نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار محدود منافع پر چلتا ہے ۔صدر چیمبر نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہر سال بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے باوجود پیشگی اقدامات نہیں کیے جاتے ۔ انہوں نے دنیا کے دیگر ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں کولڈ اسٹوریج، کسانوں کی انشورنس اور مضبوط انفراسٹرکچر کے ذریعے فوڈ چین کو محفوظ بنایا جاتا ہے ، لیکن سندھ میں ایسے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔سلیم میمن نے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا زرعی اجناس اور سبزیوں کے لیے محفوظ گودام اور کولڈ اسٹوریج مراکز قائم کیے جائیں۔دیہی علاقوں اور منڈیوں تک پائیدار سڑکوں کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے تاکہ ترسیلی نظام میں رکاوٹ نہ آئے ۔ضروری اشیاء کی بروقت درآمد کی جائے تاکہ مقامی منڈیوں میں قیمتوں میں استحکام آئے ۔کاشتکاروں کو مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ نئی فصلیں کاشت کر سکیں۔