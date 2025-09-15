چانڈکا میڈیکل اسپتال کے رہائشی کوارٹر خالی کرنے کا حکم
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)صوبائی محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر چانڈکا میڈیکل اسپتال کے حکام نے اسپتال میں نیا بلاک بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے ۔
اس سلسلے میں اسپتال کے رہائشی کوارٹرز اور بنگلوں کو خالی کرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق چانڈکا میڈیکل اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر نیاز حسین ڈاہری نے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر عملے کو خطوط ارسال کیے ہیں جس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سٹی بلاک کے پچھلے حصے میں واقع رہائشی کوارٹرز اور بنگلے جلد از جلد خالی کر دیں۔خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے 18 اگست کو فیصلہ کیا تھا کہ لاڑکانہ اور اس کے گرد و نواح کے شہریوں کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 4 ایکڑ پر مشتمل ایک نیا 600 بستروں کا اسپتال قائم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت ہی یہ جگہ خالی کرائی جا رہی ہے ۔ تمام رہائشیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی رہائش گاہیں خالی کریں تاکہ نئے اسپتال کی تعمیر کا کام شروع کیا جا سکے ۔