بجلی کمپنیوں کی نجکاری قومی اثاثوں سے کھلواڑ ہے ،ٹریڈ یونینز
حیدر آباد(نمائندہ دنیا )سندھ بھر کی مختلف ٹریڈ یونینز نے محکمہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری اور انہیں ٹھیکیداری نظام کے تحت دینے کے حکومتی اقدام کی شدید مذمت کی ہے ۔
یونینز نے اسے قومی اثاثوں، محنت کشوں اور عوام سے کھلواڑ قرار دیتے ہوئے ملک دشمن عمل قرار دیا ہے ۔اپنے مشترکہ بیان میں پیپلز مزدور یونین، فاران شوگر ملز، فوڈ گرین گودام ورکرز یونین، ایگریکلچرل ایکسٹینشن اسٹاف یونین اور دیگر یونینز کے نمائندگان نے کہا کہ حکومت ڈالر کے حصول کے لیے ان منافع بخش اداروں کی من پسند افراد میں بندر بانٹ کر رہی ہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آئیسکو، فیسکو، گیپکو اور لیسکو جیسی کمپنیوں کی نجکاری کی جا رہی ہے ، جبکہ حیسکو اور سیپکو جیسی کمپنیوں کو ٹھیکیداری نظام کے تحت سیاسی رشوت کے طور پر دیا جا رہا ہے ۔یونین رہنماؤں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ملک میں بے روزگاری، جرائم اور لاقانونیت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اسے غریب عوام اور محنت کشوں کے ساتھ ظلم و زیادتی قرار دیا، جس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔اس موقع پر انہوں نے آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی کو بھی اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔