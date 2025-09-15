صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص :سیلاب کے باوجود لوگ بوند بوند کو ترس گئے

  • کراچی
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)سندھ میں سیلابی صورتحال کے باوجود میرپورخاص کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ محکمہ ایریگیشن کی جانب سے جرواری شاخ میں پانی کی بندش سے شہر کی آدھی آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سیلاب کے باعث سندھ بھر میں نہروں پر وارہ بندی کا سلسلہ جاری ہے ،اس کے باوجودمیرپورخاص ویسٹ جمڑاؤ میں پانی کی وافر مقدار ہونے کے باوجود، جرواری نہر کو بند کردیا گیا۔یہ نہر سیٹلائٹ ٹاؤن کی واٹر سپلائی اسکیم کو پانی فراہم کرتی ہے ،جس سے شہر کے ہزاروں شہری مستفید ہوتے ہیں۔میونسپل کارپوریشن واٹر سپلائی انچارج کے مطابق وارہ بندی کی وجہ سے پینے کا پانی ایک دن چھوڑ کر فراہم کیا جا رہا ہے ،اس کے علاوہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہری مقررہ شیڈول کے مطابق بھی پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ نارا کینال میں ہزاروں کیوسک پانی موجود ہے ، لیکن جرواری نہر کی بندش سمجھ سے باہر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ راتوں کو جاگ کر موٹریں چلاتے ہیں ،تاکہ پانی بھر سکیں۔ بہت سے علاقوں میں شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ کئی جگہوں پر وہ کھارا اور مضر صحت زمینی پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے محکمہ ایریگیشن سے فوری طور پر وارہ بندی ختم کرنے اور پانی کی فراہمی بحال کرنے کا  مطالبہ کیا ہے ،تاکہ وہ اس اذیت ناک صورتحال سے نجات حاصل کر سکیں۔

