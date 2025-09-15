سکھر :ٹرانسفارمرز خراب،مختلف علاقوں میں بجلی کئی روز سے بند
سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر میں سیپکو کے سب ڈویژن عملے کی مبینہ رشوت ستانی کے خلاف شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔
الزام ہے کہ دو خراب ٹرانسفارمرز کی مرمت کے لیے ایک لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بھی مزید ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ۔تفصیلات کے مطابق چند روز قبل ایوب گیٹ اور ایکسائز روڈ پر نصب دو ٹرانسفارمرز خراب ہو گئے تھے ،جس سے علاقے کی بجلی کئی دنوں سے بند ہے ۔ علاقہ مکینوں کے احتجاج کے بعد سیپکو سب ڈویژن ون کے اہلکاروں ساجد چنہ اور ماجد شاہ نے فی ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا۔ علاقہ مکینوں نے چندہ جمع کر کے یہ رقم ادا کی، لیکن مرمت کے چند گھنٹوں بعد ہی دونوں ٹرانسفارمرز دوبارہ خراب ہو گئے ۔اب وہی اہلکار مبینہ طورپر ان ٹرانسفارمرز کی دوبارہ مرمت کے لیے مزید ایک لاکھ روپے کا تقاضہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر سماجی رہنما توفیق بندھانی نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیرِ پانی و بجلی اور سیپکو چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے ، خراب ٹرانسفارمرز کی فوری مرمت کروانے اور بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ توفیق بندھانی نے دھمکی دی ہے کہ اگر سیپکو اہلکاروں کا یہی رویہ رہا تو وہ عوام کے ساتھ سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے ۔