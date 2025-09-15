روہڑی:کاٹن فیکٹری میں آتشزدگی، کروڑوں روپے کا نقصان
روہڑی(نمائندہ دنیا)روہڑی کی نواحی تحصیل صالح پٹ میں واقع \"رائل این ایس کاٹن فیکٹری\" میں اچانک آگ بھڑک اُٹھی، جس کے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی کپاس جل کر راکھ ہو گئی۔
تفصیلات کے مطابق فیکٹری میں پڑی کپاس کی گانٹھوں کو اچانک آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وسیع رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فیکٹری میں موجود مزدوروں نے آگ بجھانے کی کوششیں شروع کیں، جبکہ فوری طور پر صالح پٹ کی فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا کر مزید نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اس حوالے سے فیکٹری کے مالک سیٹھ اومیش کمار نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے ، تاہم اس واقعے میں انہیں تقریباً دو سے ڈھائی کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔