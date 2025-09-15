کراچی کیلئے میگا پیکیج کا اعلان کیا جائے ، الطاف شکور
کراچی(این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے مطالبہ کیا ہے کہ میگا سٹی کراچی کے بوسیدہ اور ناکارہ نکاسی آب کے نظام کے لیے بھی فوری طور پر ایک خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے ۔
کراچی کے برساتی نالوں اور قدرتی آبی گزرگاہوں کو بحال کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ ان کی صفائی، کشادگی اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے ۔ سیوریج اور بارش کے پانی کے نظام کو علیحدہ کیا جائے اور میگا سٹی کے لیے جدید سیوریج انفرااسٹرکچر بنایا جائے ۔ کراچی کے لیے مربوط شہری منصوبہ بندی کی جائے ۔ شہر میں مختلف اداروں کی جگہ ایک مربوط اتھارٹی کو نکاسی آب کے نظام کی مکمل نگرانی دی جائے تاکہ مؤثر فیصلے اور اقدامات کیے جا سکیں۔ مزید پارکس، کھلی جگہیں اور پانی جذب کرنے والے فرش بنائے جائیں تاکہ بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے کے بجائے زمین میں جذب ہو۔ کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لئے موثر حکمت عملی بنائی جائے تاکہ کچرا نالوں میں نہ ڈالا جائے ۔ کراچی کو ہر سیلاب کے بعد صرف صفائی مہم کی نہیں، بلکہ نکاسی آب کے نظام کی مکمل تعمیر نو کی ضرورت ہے ، جس کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری، منصوبہ بندی کا نظم و ضبط اور سیاسی عزم ناگزیر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ کراچی کے نکاسی آب کے نظام کی مکمل بحالی کے لیے ایک میگا پیکیج کا اعلان کریں۔