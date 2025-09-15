اتحاد ،تنظیم اور یقین محکم ہی پاکستان کی بنیاد ،ثروت قادری
کراچی (این این آئی)پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 77 ویں برسی کے موقع پر قرآن خوانی اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ناظم آباد قادری ہاؤس میں بھی قرآن خوانی اور اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا۔
ثروت اعجاز قادری نے دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد تنظیم اور یقین محکم ہی پاکستان کی بنیاد ہیں۔ہمیں آج عہد کرنا ہوگا کہ ملک کو قائداعظم اور علامہ اقبال کے خواب کے مطابق ایک مضبوط پاکستان بنائیں گے ۔ہمیں ملک میں یکساں نظام کا بول بالا کرنا ہے ۔ یکساں نظام تعلیم، یکساں انصاف ہو، قانون کی پاسداری ہی ملک کی ترقی کی ضمانت ہے ۔انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور ہمیں ایک آزاد ریاست بنا کر دی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ریاست کی ترقی کیلئے دن رات محنت کریں۔قائد اعظم کا وژن ہے کہ ملک کا نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے ۔مرکزی صدر پاکستان سنی تحریک صاحبزادہ علامہ بلال عباس قادری کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے ہمیں دنیا میں پاکستان کی صورت میں شناخت دی ہے ۔قائد اعظم نے ایک آزاد خود مختار اور اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی ہمیں پاکستان کی بنیادوں کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، سیاسی اور اجتماعی کاوشوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔