اسٹیل مل کے برطرف ملازمین کا استحصال ناقابلِ برداشت،ڈاکٹر فاروق ستار

  • کراچی
کراچی(آئی این پی)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادرآباد میں پاکستان اسٹیل مل کے برطرف ملازمین کے نمائندہ وفد نے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ گزشتہ دس ماہ کے دوران برطرف کیے جانے والے ہزاروں ملازمین تاحال واجبات کی عدم ادائیگی۔

پلاٹوں سے محرومی اور مستقبل کے اندیشوں کا شکار ہیں، وفد نے مطالبہ کیا کہ برطرف ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک کی طرز پر پیکج دیا جائے اور بقایا جات فوری ادا کیے جائیں، فاروق ستار نے ملازمین کو یقین دہانی کرائی کہ مزدور دشمن پالیسیاں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔

