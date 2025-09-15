جماعت اسلامی کا سندھ میں بااختیار بلدیاتی نظام کا مطالبہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی سندھ کاشف سعید شیخ نے سندھ کی تعمیر وترقی کے لیے کراچی تاکشمور سندھ میں بااختیاربلدیاتی نظام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18سال سے صوبہ پربرسراقتدار پیپلزپارٹی نے سندھ میں تباہی وبربادی کے سواکچھ نہیں دیا ہے ۔
ان خیالات کااظہار انہوں نے قباءآڈیٹوریم نظم صوبہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اجلاس میں سندھ کی سیاسی وسیلابی صورتحال سمیت تنظیمی ودعوتی امورپرغور اورآئندہ کی منصوبہ بندی کی گئی۔اجلاس میں صوبائی نائب امرائپروفیسرنظام الدین میمن،منعم ظفرخان،حافظ نصراللہ چنا،نائب قیمین ودیگرذمے داران بھی موجود تھے ۔انہوں نے مزید کہا کہ بیرونی امداد کے آسرے پر سندھ کو ایک بارڈبودینے کی تیاریاں کرنے والے حکمران اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں۔پارٹی چیئرمین کا وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل کرنے کا مطالبہ سمجھ سے باہر ہے ۔یہ سیلاب متاثرین کی مدد کانہیں بلکہ اس کی آڑ میں کرپشن اورلوٹ مارکا وژن ہے ۔ لگتا ایسے ہے کہ حکومت پارٹی چیئرمین کی قیادت میں سندھ کی مکمل تباہی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔