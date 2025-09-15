سالانہ پانچ ہزار خواتین سروائیکل کینسر کا شکار
کرا چی(این این آئی)جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی (جے ایس ایم یو)کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے کہاکہ مہم براہِ راست سروائیکل کینسر کی روک تھام کیلئے ہے جو پاکستان میں ہر سال 5ہزار سے زائد خواتین کو متاثر کرتا ہے ۔
ہمارے طلبہ ان اسکولوں پر توجہ دیں گے جنہوں نے پہلے شرکت سے انکار کیا تھا، والدین اور منتظمین کو ایچ پی وی کی جان بچانے والی واحد خوراک ویکسین کے بارے میں آگاہ کریں گے ۔ یہ ایک اہم مشن ہے تاکہ وائرس سے پیدا ہونے والی قبل از کینسر کی حالتوں کو روکا جا سکے اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ بنایا جا سکے ۔وائس چانسلر کے اس بیان میں کراچی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کی حمایت کے لیے یونیورسٹی کی ایک بڑی پیش رفت کا اعلان کیا گیا۔ یہ پروگرام جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے اپنا انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں اسٹریٹجک اورینٹیشن سیشن کے بعد شروع کیا گیا۔اس مہم کے تحت اپنا انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ -جے ایس ایم یوکی انچارج پروفیسر ڈاکٹر آمنہ ریحانہ کی قیادت میں بی ایس پبلک ہیلتھ کے طلبہ روزانہ 20 اسکولوں کا دورہ کریں گے ۔ معلوماتی مواد سے لیس یہ طلبہ کمیونٹی کے خدشات کو قبولیت میں بدلیں گے ۔