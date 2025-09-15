پریس کلب میں جشنِ میلاد النبیؐ کی روح پرور محفل کا انعقاد
کرا چی(اسٹاف رپورٹر)آقا دوجہاں نبی کریم ؐ کے پندرہ سویں ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر کراچی پریس کلب میں عظیم الشان اور روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔
پاکستان کے معروف نعت خواں الحاج صدیق اسماعیل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ معروف نعت خواں فیصل حسن نقشبندی، محمد اسد ایوب، محمد زبیر، سمیر احمد سمیت نعت خواں حافظ سلمان طارق، ایاز صدیقی، واجد حسین انصاری،سبطِ حسان اور دیگر نے بارگاہِ رسالت مآب میں گل ہائے عقیدت و محبت پیش کیا۔ا س موقع پر قرعہ اندازی کے ذریعے کراچی پریس کلب کے ممبران کو تین عمرہ کے ٹکٹس بھی دئیے گئے ۔تقریب میں کراچی پریس کلب کے سیکریٹری سہیل افضل نے کہا کہ نبی کریم ؐسے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ محفل میلاد اسی لئے منعقد کی گئی ہے کہ ہم مل کر اپنے نبی کریم ؐ کو یاد کریں۔
انہوں نے میلاد النبی کے انعقاد کے لیے ڈاکٹر انوش احمد کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ انوش احمد مستقبل میں بھی کراچی پریس کلب کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے ۔اپنے پیغام میں انوش احمدنے کہاکہ میلادالنبیؐ رحمتِ عالم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا عہد ہے ۔ میلاد النبیؐ کے اجتماعات ایمان کو تازگی بخشتے ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ نبی کریم کی حیاتِ طیبہ ہمارے لیے چراغِ راہ ہے ۔اس موقع پر سہیل افضل خان نے ڈاکٹر انوش کے نمائندے شمیر کو کراچی پریس کلب کی یادگاری شیلڈ اور اجرک بھی پیش کی جبکہ کراچی پریس کلب اور ڈاکٹر انوش کی جانب سے پریس کلب کے سیکریٹری سہیل افضل خان ، نصراللہ چودھری عبدالرحمن اور دیگر سمیت نعت خوانوں اور منتظمین میں یاد گاری شیلڈ بھی پیش کی گئیں۔