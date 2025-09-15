صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹڈی اِن ملائیشیا ایجوکیشن فیئر پاکستان کا انعقاد

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)کراچی میں قائم ملائشیا کے قونصلیٹ جنرل اور ایجوکیشن ملائیشیا گلوبل سروسز (ای ایم جی ایس) نے معروف ملائیشیائی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اشتراک سے ’’جوم2 ملائیشیا چلو2‘‘ مہم کے تحت ‘‘اسٹڈی اِن ملائیشیا ایجوکیشن فیئر پاکستان 2025’’ کا کامیاب انعقادکیا۔

اس دو روزہ ایونٹ میں آسیان ممالک کے قونصل خانے ، 10 معروف ملائیشیائی جامعات و اعلیٰ تعلیمی ادارے ، پاکستان بزنس کونسل نے شرکت کی۔ ایونٹ میں ملائیشیا کی متنوع ثقافت، تجارت کے مواقع، اور عالمی معیار کی اعلیٰ تعلیم کو پاکستانی طلبا و والدین کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ایجوکیشن فیئر اس تقریب کا نمایاں حصہ رہا، جہاں آنے والے طلبا کو ملائیشیا میں دستیاب تعلیمی پروگرامز، وظائف اور داخلے کے مختلف مواقع کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں، جس سے یہ امر مزید تقویت پاتا ہے کہ ملائیشیا عالمی معیار کی معیاری اور کم لاگت تعلیم کے لیے ایک پسندیدہ ملک ہے ۔پاکستان میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر داتو محمد اظہر مزلان نے خطاب میں کہا کہ یہ تقریب پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اہم موقع ہے ۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم تعلیم، سیاحت، تجارت اور ثقافتی تنوع کے شعبوں میں ملائیشیا کی صلاحیتوں کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ پاکستانی نوجوان ملائیشیا کو تعلیم، کاروبار اور سیاحت کے لیے ایک مثالی مقام کے طور پر دیکھ سکیں۔تقریب میں پاکستانی طلبا کو ملائیشیائی یونیورسٹیوں کے نمائندگان سے براہ راست ملاقات، داخلے سے متعلق رہنمائی، اسکالرشپ کی معلومات اور کیریئر کاؤنسلنگ کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ۔ اس موقع پر پاکستانی و ملائیشیائی جامعات کے درمیان مشترکہ تعلیمی تعاون اور ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پارٹنرشپس کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایجوکیشن فیئر کا مقصد ملائیشیا کو ایک ممتاز بین الاقوامی تعلیمی مرکز کے طور پر فروغ دینا ہے ۔

