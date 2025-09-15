صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ این ای ڈی کا 34واں سالانہ جلسہ تقسیمِ اسناد

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک) ملکی انجینئرنگ کی باگ بھی اسی نوجوان نسل کو سنبھالنی ہے ، تعلیمی اداروں کی گراں قدر خدمات سے ہماری معاشی و معاشرتی اڑان ممکن ہے ، اصلاح دنیا سے قبل اپنی تہذیبِ نفس کرنا ضروری ہے ، ان خیالات کا اظہار ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہاشوانی گروپ آف کمپنیز امین اے ہاشوانی نے جامعہ این ای ڈی کے 34ویں کانووکیشن میں کیا۔

شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل اور سابقہ وائس چانسلرپروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی، جامعہ کی کراچی اور تھرپارکر کی ٹیموں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے جامعہ اور تھر انسٹی ٹیوٹ ترقی کی منازل کی جانب رواں دواں ہے ۔ استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد طفیل کا کہنا تھاکہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، جامعہ کی انتظامیہ، آپ کے اساتذہ، ان کا تحقیقی ماحول سب نے مِل کر، بہترین تعلیمی ماحول میسر کیا تو آپ طالب علم، فخر سے سر بلند کرکے یہاں ڈگری حاصل کررہے ہیں۔ میں بحیثیت سربراہ اور استاد سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہترین نسل تیار کردی ہے جو ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اپنا مثالی کردار ادا کرے گی۔ سیکریٹری یونی ورسٹیز اینڈ بورڈز محمد عباس بلوچ، شیخ الجامعہ، معزز مہمانوں سمیت پرووائس چانسلر ڈاکٹر محمد نعمان اور رجسٹرار سید غضنفر حسین نقوی نے طالب علموں کو اسناد و میڈلز سے نوازا۔ جامعہ کی ترجمان فروا حسن کے مطابق اس جلسہ تقسیم 2025 میں این ای ڈی یونی ورسٹی نے اپنی تاریخ میں پہلی بار 37 اسکالرز کو ڈاکٹریٹ کی اسناد تفویض کی۔ 

