صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی کورسز کرنے والے طلبہ قوم کاسرمایہ،منعم ظفر

  • کراچی
آئی ٹی کورسز کرنے والے طلبہ قوم کاسرمایہ،منعم ظفر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کیماڑی سے وابستہ آئی ٹی کورسز کرنے والے طلبہ و طالبات شائننگ اسٹار ہیں جو مستقبل میں ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں،مغربی ممالک میں نوجوان ناپید ہیں، جاپان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے لیکن پاکستان کی 65 فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے ۔

 بدقسمتی سے قائداعظم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ملک پر قابض حکمرانوں نے پاکستان کو اس کے اصل مقصد سے دور کردیا۔ نوجوان اپنا روزگار کمانے کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، ہم نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر انہیں پاکستان میں ہی روزگار کمانے کے مواقع فراہم کریں گے اور جنہوں نے نوجوانوں کے حقوق غصب کیے ہیں ان کے خلاف مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے ۔جماعت اسلامی نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کے ساتھ مل کر مایوسی کے بجائے ایک روشن مستقبل تعمیر کرے گی۔تقسیم اسناد کی تقریب اس پیغام کی ترجمانی کرتی ہے کہ ’’اب پڑھے گا کیماڑی، آگے بڑھے گا کیماڑی‘‘۔ جماعت اسلامی کے تحت اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے 18ستمبر کو شاہراہ قائدین پر اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے بچوں کا مارچمنعقد کیا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کسٹم ہال جیکسن کیماڑی میں شیراز خان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور بنو قابل کے اشتراک سے ایڈوانس کمپیوٹر کورسز کرنے والے طلبہ و طالبات میں اسناد و انعامات تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

رمشا کالونی تہرے قتل کیس میں ملوث دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس