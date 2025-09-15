آئی ٹی کورسز کرنے والے طلبہ قوم کاسرمایہ،منعم ظفر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کیماڑی سے وابستہ آئی ٹی کورسز کرنے والے طلبہ و طالبات شائننگ اسٹار ہیں جو مستقبل میں ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں،مغربی ممالک میں نوجوان ناپید ہیں، جاپان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے لیکن پاکستان کی 65 فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے ۔
بدقسمتی سے قائداعظم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ملک پر قابض حکمرانوں نے پاکستان کو اس کے اصل مقصد سے دور کردیا۔ نوجوان اپنا روزگار کمانے کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، ہم نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر انہیں پاکستان میں ہی روزگار کمانے کے مواقع فراہم کریں گے اور جنہوں نے نوجوانوں کے حقوق غصب کیے ہیں ان کے خلاف مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے ۔جماعت اسلامی نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کے ساتھ مل کر مایوسی کے بجائے ایک روشن مستقبل تعمیر کرے گی۔تقسیم اسناد کی تقریب اس پیغام کی ترجمانی کرتی ہے کہ ’’اب پڑھے گا کیماڑی، آگے بڑھے گا کیماڑی‘‘۔ جماعت اسلامی کے تحت اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے 18ستمبر کو شاہراہ قائدین پر اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے بچوں کا مارچمنعقد کیا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کسٹم ہال جیکسن کیماڑی میں شیراز خان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور بنو قابل کے اشتراک سے ایڈوانس کمپیوٹر کورسز کرنے والے طلبہ و طالبات میں اسناد و انعامات تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔