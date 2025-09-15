صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئر کا دورہ،سیوریج لائنوں کی تنصیب کے کام کا معائنہ

  • کراچی
میئر کا دورہ،سیوریج لائنوں کی تنصیب کے کام کا معائنہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کے ہمراہ اولڈ سٹی ایریا، برتن گلی، کھجور بازار، جوڑیا بازار، نیپئر روڈ اور شاہین کمپلیکس سمیت مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں جاری سیوریج لائنوں کی تنصیبات اور مرمتی کاموں کا معائنہ کیا۔

 دورے کے دوران میئر کراچی نے مقامی رہائشیوں اور دکانداروں سے ملاقات کرکے ان کے مسائل اور شکایات سنیں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تمام شکایات کا فوری اور مؤثر حل یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد کی صورتحال اور عوامی مسائل کو وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ تمام ترقیاتی منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ واٹر کارپوریشن کا عملہ دن رات محنت کر رہا ہے تاکہ منصوبوں کو بروقت پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے اور عوام کو ریلیف فراہم ہو اور شہر میں سیوریج کے مسائل کا دیرپا حل ممکن بنایا جا سکے ۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ بلدیاتی انتظامیہ عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں ہے اور کراچی کے انفرااسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں اور شہر کو صاف ستھرا اور بہتر بنایا جا سکے ۔ دورے کے دوران واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔

