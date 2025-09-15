صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثے اور کرنٹ سے دو افراد جاں بحق

  • کراچی
ٹریفک حادثے اور کرنٹ سے دو افراد جاں بحق

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ٹریفک حادثے اور کرنٹ لگنے سے دو افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق بلدیہ ٹاؤن مواچھ گوٹھ پمپ کے قریب موٹر سائیکل کی ٹکر سے ایک راہگیر موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ موٹر سائیکل سوار زخمی ہوگیا ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔دوسری جانب بلدیہ ناردرن بائی پاس روڈ پر بلال مارکیٹ کے قریب ویلڈنگ کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو کے مطابق متوفی کی شناخت 22 سالہ کفایت اللہ کے نام سے ہوئی ۔

