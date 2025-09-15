صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھگڑے میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ درج

  • کراچی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شاہ فیصل کالونی میں ناتھا خان گوٹھ میں واقع الحیدر سوسائٹی میں گھریلو جھگڑے کے دوران فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ مقتول ارتضیٰ کے ماموں عارف کی مدعیت میں شاہ فیصل کالونی تھانے میں قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے ۔

مدعی کے مطابق ارتضیٰ کو سسر نے بات چیت کے بہانے گھر بلایا اور اچانک فائرنگ کر دی۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔یاد رہے کہ واقعے میں ارتضیٰ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کی اہلیہ ایمن زخمی ہو گئی، جسے تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے ۔

