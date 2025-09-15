صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ای ڈی کانووکیشن میں کوئی اہم حکومتی شخصیت شریک نہیں ہوئی

  • کراچی
کراچی(آئی این پی)این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کانووکیشن میں حکومتی سطح پر کسی اہم شخصیات نے شرکت نہیں کی۔

حکومت سندھ کی جانب سے گریڈ 20 کے سیکریٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز عباس بلوچ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پی ایچ ڈی سمیت ماسٹر اور بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے والے طالب علموں کی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری ملک میں موجو د نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے ،جبکہ وزیراعلیٰ سندھ و دیگر کابینہ ارکان میں سے کسی نے بھی کانووکیشن میں شرکت نہیں کی،کانووکیشن میں پوزیشن ہولڈر سمیت 2 ہزار سے زائد طالبعلموں اور ہزاروں کی تعداد میں والدین اور دیگر افراد نے شرکت کی۔

