معصومہ سندھ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد آئندہ ماہ ہوگا

  • کراچی
کراچی(این این آئی) سالانہ معصومہ سندھ انٹرنیشل کانفرنس آئندہ ماہ کراچی میں منعقد کی جائے گی جس سے مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے اسکالرز و رہنما خطاب کریں گے ۔

 یہ فیصلہ زائرین خدمت کمیٹی روضہ اطہر معصومہ سندھ اگھم کوٹ کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت کمیٹی کے سربراہ سید منظر نقوی نے کی۔ اجلاس میں کانفرنس کے انعقاد کے انتظامات، روضہ اطہر معصومہ سندھ کی جاری تعمیرات و دیگر اہم امور پر تفصیلی غور و خوص کرکے اہم فیصلے کیے گئے ۔ زائرین خدمت کمیٹی نے وزیراعلی سندھ و دیگر سے مطالبہ کیا کہ روضہ اطہر کے جاری تعمیراتی کام کی نگرانی کے لئے کمیٹی تشکیل دی جائے ۔

