جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے تحت ٹیچرز کنونشن کا انعقاد
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی حلقہ خواتین کراچی کے تحت ٹیچرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔کنونشن سے سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان حمیرا طارق،ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی،ڈائریکٹر میڈیا سیل پاکستان ثمینہ سعید اورناظمہ کراچی جاوداں فہیم نے بھی خطاب کیا۔
کنونشن میں تعلیمی میدان سے وابستہ اسکالرز اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔جہاں انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر حمیرا طارق نے نے عصر حاضر کے چیلنجر میں اساتذہ کے کردار پر ہمہ جہت سمتوں میں رہنمائی کے موضوع پر ٹیچرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اپنا مرتبہ و کردار کو پہچانیں، اپنی تعلیم کے ذریعے میں نئی نسل کو باعمل مسلمان اور محب وطن شہری بنائیں۔