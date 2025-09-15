صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل سسٹم کو بااختیار بنایا جائے ،ایازمیمن

  • کراچی
کراچی (این این آئی)آل کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین ایاز میمن موتی والاکی زیرصدارت عام آدمی پاکستان اور تاجرالائنس کے عہدیداران کا اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے صوبے بنانے کے بجائے ڈویژنل سسٹم کو بااختیار بنایا جائے اور۔۔۔

 ہر ڈویژن کے لیے الگ گورنر مقرر کیا جائے تاکہ عوامی مسائل تیزی سے حل ہوں اور وسائل کا ضیاع روکا جا سکے ،اس ماڈل میں بلدیاتی نظام کو فعال بنایا جائے اور ہر میئر براہِ راست گورنر کو جواب دہ ہو،ان کا کہنا ہے کہ فضول اور غیرضروری عہدے قومی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ ملک کو درپیش معاشی مشکلات میں اسراف کی گنجائش نہیں ہے ۔

