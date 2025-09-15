صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہوسکی،مچھروں کی بہتات،ملیریا پھیلنے کا خدشہ

  • کراچی
جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہوسکی،مچھروں کی بہتات،ملیریا پھیلنے کا خدشہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)انتظامیہ کی غفلت اور جراثیم کش اسپرے نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں کی نشوونما میں تیزی آگئی ہے جبکہ مچھروں کے باعث ملیریا کے کیسز میں اضافہ کا خدشہ ہے ۔طبی ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ مچھروں کے کاٹنے سے ہونے والی بیماریوں کے وبا کی صورت اختیار کرجانے کا خدشہ ہے ۔

علاوہ ازیں شہر میں وائرل بخار بھی تیزی سے پھیل رہا ہے ، جس کی علامات بھی چکن گونیا، ڈینگی اور ملیریا سے ملتی جلتی ہیں۔یاد رہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا کے پھیلنے کے خدشہ کے پیش نظر بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے جراثیم کْش اسپرے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ میئر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کراچی میں تین روزہ جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازہفتے سے ہوگا، کراچی کے تمام اضلاع میں جراثیم کْش اسپرے کیے جائیں گے ۔میئر کراچی کا کہنا ہے کہ کراچی کے 25 ٹاؤنز میں جراثیم کْش اسپرے کیے جائیں گے ، اسپرے مہم کا مقصد شہریوں کو وبائی امراض سے بچانا ہے ۔انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہر ممکن کوشش ہے کہ کراچی کا کوئی بھی علاقہ جراثیم کْش اسپرے سے محروم نہ رہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

طلبہ کو لیپ ٹاپ جلد تقسیم، پروگرام کیلئے 5 ارب 50 کروڑ جاری

سیلاب متاثرہ پیف سکولز کیلئے 50 کروڑ منظور

پھاٹک حادثہ،ملازمین کی سزاؤں پرنظرثانی درخواست خارج

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس