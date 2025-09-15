جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہوسکی،مچھروں کی بہتات،ملیریا پھیلنے کا خدشہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)انتظامیہ کی غفلت اور جراثیم کش اسپرے نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں کی نشوونما میں تیزی آگئی ہے جبکہ مچھروں کے باعث ملیریا کے کیسز میں اضافہ کا خدشہ ہے ۔طبی ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ مچھروں کے کاٹنے سے ہونے والی بیماریوں کے وبا کی صورت اختیار کرجانے کا خدشہ ہے ۔
علاوہ ازیں شہر میں وائرل بخار بھی تیزی سے پھیل رہا ہے ، جس کی علامات بھی چکن گونیا، ڈینگی اور ملیریا سے ملتی جلتی ہیں۔یاد رہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا کے پھیلنے کے خدشہ کے پیش نظر بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے جراثیم کْش اسپرے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ میئر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کراچی میں تین روزہ جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازہفتے سے ہوگا، کراچی کے تمام اضلاع میں جراثیم کْش اسپرے کیے جائیں گے ۔میئر کراچی کا کہنا ہے کہ کراچی کے 25 ٹاؤنز میں جراثیم کْش اسپرے کیے جائیں گے ، اسپرے مہم کا مقصد شہریوں کو وبائی امراض سے بچانا ہے ۔انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہر ممکن کوشش ہے کہ کراچی کا کوئی بھی علاقہ جراثیم کْش اسپرے سے محروم نہ رہے ۔