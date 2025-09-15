جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن
کراچی(اے پی پی)ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق کی ہدایت پر گڈاپ سٹی اور شاہ لطیف کی حدود کچی آبادی اور ملحقہ علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن کے دوران داخلی وخارجی راستوں کو سیل کرکے گھر گھر تلاشی اوربائیومیٹرک تلاش ڈیوائس کی مدد سے مشتبہ افرادکی تصدیق بھی کی گئی۔
