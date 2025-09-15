مرکزی مسلم لیگ کے تحت آرٹیفیشل انٹیلی جنس ورکشاپ کا انعقاد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) مرکزی مسلم لیگ کراچی کے یوتھ ونگ مسلم یوتھ لیگ کے زیر اہتمام شارع فیصل پر واقع مرکزی مسلم لیگ ہاؤس میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی)ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔
ورکشاپ میں مسلم یوتھ لیگ سندھ کے صدر جناب بلال حیدر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مسلم یوتھ لیگ کا مقصد نوجوانوں کی علمی و فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل انہی قوموں کا ہے جو نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور ٹیکنالوجی سے لیس کرتی ہیں اور مسلم یوتھ لیگ ایسے تربیتی پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھے گی۔