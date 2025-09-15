ماڑی پورٹاؤن کا سینی ٹیشن اسٹاف تاحال تنخواہ سے محروم
کراچی(این این آئی)ڈسٹرکٹ کیماڑی کے ممتاز سماجی کارکن و مزدوررہنماعیسی خان سرحدی نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کے تینوں ٹاؤنز میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے ۔
تینوں ٹاؤنز کے ملازمین دوماہ سے اضافہ کردہ 12 ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ واجبات کی ادائیگی سے محروم ہیں۔میونسپل کمشنر نے مخصوص افراد پر مشتمل ایک مضبوط سسٹم قائم کررکھا ہے جس کی وجہ سے سب اچھا کی رپورٹنگ کی جارہی ہے ۔ تینوں ٹاؤنز کی بارش میں حالت انتہائی خراب ہوچکی ہے ۔ ایک ریٹائر ملازم کو خودساختہ طور پر تاریخ پیدائش میں تبدیلی کرکے اس سے کام چلایا جارہا ہے ۔ انسپکٹرز،سب انسپکٹرز نے آدھے سے زائد عملہ بھتے پر چھوڑا ہوا ہے ۔