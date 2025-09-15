صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلے کے بعد انتہائی مطلوب و مفرور منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

  • کراچی
مقابلے کے بعد انتہائی مطلوب و مفرور منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

کراچی(این این آئی) تھانہ سچل کے علاقے سر سید چوک کے قریب پولیس اور انتہائی مطلوب و مفرور منشیات فروشوں کے درمیان پولیس مقابلہ ، جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ ساتھی ملزم فرارہونے میں کامیاب ہوگیا۔

ترجمان ایسٹ پولیس کے مطابق دو مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان چرس سپلائی کرنے کی کوشش کررہے تھے ، پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کردی۔دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ساتھی ملزم فرارہونے میں کامیاب ہوگیا۔  ملزم کے قبضے سے ایک نائن ایم ایم پسٹل بمعہ ایمونیشن، دو کلو سے زائداعلیٰ کوالٹی کی چرس اور نقدی رقم برآمد کرلی گئی۔زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت نصر اللہ ولد گلاب خان کے نام سے ہوئی جسے طبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔ملزم نصراللہ قتل، منشیات سپلائی اور پولیس مقابلہ جیسے مقدمات میں مفرور و مطلوب تھا۔

