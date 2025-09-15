نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور تجدید کا عمل مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا
کراچی(این این آئی)سندھ میں نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور تجدید کا عمل مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا ہے ، جس سے اسکول مالکان اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ایک نئی آسانی پیدا ہو گئی ہے ۔
نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹس کے لیے اب صرف S-BOSS پورٹل (sboss.business.gos.pk) کا استعمال کیا جائے گا۔ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے اس نئے نظام کے بارے میں ایک سرکلر جاری کیا ہے جس کے مطابق اسکولوں کو اب اپنی رجسٹریشن کی درخواستیں ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمام اسکول مالکان کو آن لائن درخواست دینا ہوگی اور تجدید کا عمل بھی پورے طور پر آن لائن مکمل کیا جائے گا۔پہلے سے رجسٹرڈ اسکولوں کو دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔