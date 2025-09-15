صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور تجدید کا عمل مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا

  • کراچی
نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور تجدید کا عمل مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا

کراچی(این این آئی)سندھ میں نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور تجدید کا عمل مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا ہے ، جس سے اسکول مالکان اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ایک نئی آسانی پیدا ہو گئی ہے ۔

 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹس کے لیے اب صرف S-BOSS پورٹل (sboss.business.gos.pk) کا استعمال کیا جائے گا۔ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے اس نئے نظام کے بارے میں ایک سرکلر جاری کیا ہے جس کے مطابق اسکولوں کو اب اپنی رجسٹریشن کی درخواستیں ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمام اسکول مالکان کو آن لائن درخواست دینا ہوگی اور تجدید کا عمل بھی پورے طور پر آن لائن مکمل کیا جائے گا۔پہلے سے رجسٹرڈ اسکولوں کو دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

رمشا کالونی تہرے قتل کیس میں ملوث دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس