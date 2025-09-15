صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمسن بچوں کو ہوس کا نشانہ بنانے والے ملزم کے خلاف مزید 2مقدمات

  • کراچی
کمسن بچوں کو ہوس کا نشانہ بنانے والے ملزم کے خلاف مزید 2مقدمات

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کمسن بچیوں اور بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے گرفتار درندہ صفت ملزم کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کر لیے گئے ، گرفتار ملزم کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 6 ہوگئی۔

رپورٹ کے مطابق کمسن بچیوں اوربچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے ڈیفنس پولیس کے ہاتھوں گرفتاردرندہ صفت ملزم شبیراحمد تنولی ولد محمد شفیق کے خلاف مزید2مقدمات درج کرلیے گئے ۔گرفتارملزم کے خلاف درج مقدمات کی تعداد6 ہوگئی ہے ، ایس ایچ او ڈیفنس غلام نبی آفریدی نے بتایا کہ گرفتارملزم اپنی ہوس کا زیادہ نشانہ کمسن بچیوں کو بناتا تھا اور گرفتار ملزم کے خلاف مزید مقدمات متاثرہ بچیوں کے اہلخانہ کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے ذریعے ملزم کو شناخت کیا۔انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم کے خلاف مزید شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں تاکہ گرفتار ملزم کے خلاف کیس کو مضبوط سے مضبوط بنایا جا سکے اور اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے جو مختلف پہلووؤں پر تفتیش کر رہی ہے ۔

