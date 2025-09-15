اولڈسٹی ایریا مسائل کا گڑھ، مچھروں کی یلغار ،امراض پھیلنے کا خدشہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)انتظامیہ اور حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود اولڈ سٹی ایریا مسائل کا گڑھ بن گیا،انتظامیہ مسائل کے سیوریج سمیت دیگر مسائل کے حل میں ناکام ہوگئی،ضلع جنوبی کے بیشتر علاقے ، سڑکیں اور گلیاں گٹر کے پانی سے بھری ہوئی ہیں۔
لاکھوں مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ،مکین کہتے ہیں کہ ارکان اسمبلی اور بلدیاتی قیادت بھی سیوریج کے مسائل کو حل کروانے کیلئے سنجیدہ نہیں ہے ،اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا ضلع جنوبی سیوریج کے مسائل کا گڑھ بن گیا ہے ،رنچھوڑ لائن ، رامسوامی ، اردو بازار اور نشتر روڈ میں ہر طرف گٹر کا پانی جمع ہے ،گلیوں ، سڑکوں اور محلوں میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگنے کے سبب لاکھوں مکینوں کی زندگی اجیرن ہوگئی ہے ، تمام علاقوں میں مچھروں کی یلغار ہے ،گھروں سے باہر نکالنا محال ہوگیا۔مکین کہتے ہیں کہ بلدیاتی سیٹ اپ اور ارکان اسمبلی نے سیوریج کے مسائل پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔
کئی ماہ سے گٹر کا پانی سیوریج کارپوریشن کی نااہلی و خراب کارکردگی کا پول کھول رہا ہے ،متعلقہ حکام رنچھوڑ لائن اور اردو بازار کی صورتحال پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ وہ اولڈ سٹی ایریا کے سیوریج مسائل کا نوٹس لیں اور متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کریں کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر سیوریج نظام کی درستگی کیلئے اقدامات کریں ۔دوسری طرف واٹر سیوریج کارپوریشن حکام کا دعوی ٰہے کہ اولڈ سٹی ایریا کے سیوریج مسائل کو جلد حل کرلیا جائے گا ،اس حوالے سے سیوریج بورڈ کی ٹیمیں بھاری مشینری کے ساتھ کام کررہی ہیں، مکینوں کی پریشانی کا سیوریج کارپوریشن حکام کو مکمل ادارک ہے ،کچھ لائنوں میں خرابی ہے جس کو دور کیا جارہا ہے جبکہ سیوریج کے مسائل سے مستقل چھٹکارے کیلئے اولڈ سٹی ایریا میں آنے والے دنوں میں تمام سیوریج لائنیں اور نظام تبدیل کیا جائے گا۔