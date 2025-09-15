مرمتی کام72گھنٹوں میں مکمل ،حب کینال دوبارہ فعال کردی گئی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن (کے ڈبلیواینڈ ایس سی )نے حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلے سے متاثرہ حب کینال کے حصے کا مرمتی کام 72 گھنٹوں میں مکمل کرکے کینال کو دوبارہ فعال بنا دیا ہے۔
ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق یہ مرمتی کام بغیر کسی وقفے کے دن رات مسلسل جاری رہا تاکہ شہریوں کو درپیش پانی کی قلت کا جلد از جلد خاتمہ کیا جا سکے اور متاثرہ علاقوں میں بروقت پانی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے ۔ ترجمان نے کہا کہ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد رائزنگ مین اور لائنوں کو چارج کرنے کے بعد ضلع وسطی، غربی اور کیماڑی میں پانی کی فراہمی بحال کردی گئی ترجمان نے وضاحت کی کہ حالیہ شدید بارشوں، پہاڑوں سے آنے والے پانی اور ناردرن بائی پاس سے گزرنے والے بڑے سیلابی ریلے کے باعث حب کینال کو نقصان پہنچا تھا جس کے نتیجے میں شہر میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔
ترجمان نے شہریوں سے پانی کی فراہمی میں تعطل کے باعث پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ واٹر کارپوریشن پانی کی فراہمی کو مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے تاکہ شہریوں کو مزید کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔حب کینال بدھ کو ہونے والی بارش اور برساتی ریلے سے متاثر ہو گئی تھی، حب کینال کے اطراف کی مٹی پانی میں بہنے کے باعث کینال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد کینال میں پانی روک دیا گیا تھا۔یاد رہے کہ جمعرات کو محکمہ ایری گیشن نے کہا تھا کہ حالیہ دنوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے بعد کراچی کو پانی سپلائی کرنے والا حب ڈیم بھر گیا ہے ، محکمہ ایری گیشن نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ حب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ تک پہنچ گئی ہے ، اور پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف ایک فٹ رہ گئی ہے ۔