سندھ بھر میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

میرپورخاص ،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا )سندھ بھر میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے قومی ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں میرپور خاص میں بھی محکمہ صحت نے پیپلز اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا۔۔۔

 صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ محکمہ صحت حکومت سندھ کا ایک گیم چینجر پروگرام ہے جو ہماری بچیوں کے روشن مستقبل سے وابستہ ہے ۔ انہوں نے سول سوسائٹی، علماء کرام اور معاشرے کے ہر فرد سے اس مہم میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ حیدرآباد میں بچیوں اور خواتین کو جان لیوا مرض سرویکل کینسر سے بچانے کے لیے قومی ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ الجلیل پریمیئر کالج میں منعقدہ خصوصی تقریب کا افتتاح ڈویژنل کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی نے کیا۔ اس موقع پر ایم این اے طارق حسین شاہ جاموٹ، معاون خصوصی عبدالجبار خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ لاڑکانہ میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نور چنا اور ڈی ایچ او لاڑکانہ ڈاکٹر شوکت ابڑو نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر گلبہار مگسی اور دیگر نمائندے بھی موجود تھے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کی خصوصی کاوشوں سے شروع ہونے والی یہ مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں 122 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔

 

