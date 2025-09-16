میرپورخاص :سڑکوں،سرکاری زمینوں کے بھی جعلی کاغذات تیار
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میں زمینوں پر قبضے کے اسکینڈل کے بعد ایک اور نئے بڑے اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے ۔محکمہ ریونیو کی مبینہ ملی بھگت سے ایک نجی سوسائٹی میں واقع سڑکوں اور حیسکو کی سرکاری زمین کے بھی جعلی کاغذات بنا لیے گئے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق میرپورخاص کے تعلقہ حسین بخش مری میں نجی کالونیوں کے پلاٹوں اور حیسکو کی سرکاری زمین کے جعلی کاغذات بنا کر ان پر قبضہ اور تعمیرات شروع کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اس انکشاف کے بعد زمینوں اور پلاٹوں کے اصل مالکان میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔ذرائع نے بتایا ہے کہ میرپورخاص،حیدرآباد روڈ پر واقع گلستان اقبال اور راجہ ٹاؤن میں سابقہ مالک نے پرانی تاریخوں میں مبینہ جعلی رجسٹریاں بھی بنوا لی ہیں اور اب قبضہ مافیا انہیں اونے پونے داموں میں خرید کر بھاری رشوت کے عوض اپنے نام کرا رہاہے ۔ محکمہ ریونیو کی دیدہ دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر میرپورخاص ڈاکٹر رشید مسعود خان نے رہائشیوں اور حیسکو کے افسران کی درخواست پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کی سربراہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل سومرو کر رہے تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو جلد از جلد کارروائی کی ہدایت بھی کی تھی، لیکن ذرائع کے مطابق مذکورہ افسران نے ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ شہری حلقوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر میرپورخاص سے اس معاملے کا فوری اور سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔