سانگھڑ:40سال پرانا اسکول خستہ حال،طلبہ تعلیم سے محروم
سانگھڑ (رپورٹ:اشفاق سلہری)سانگھڑ کی یونین کونسل میانہ کے گاؤں بھونگر خان مری میں قائم 40 سال پرانا بوائز پرائمری اسکول شدید خستہ حالی کا شکار ہے ۔ کئی برسوں سے مرمت نہ ہونے کے باعث اسکول کی عمارت کمزور ہوچکی ہے۔۔۔
جس کی وجہ سے والدین خوف کے باعث اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کر رہے ہیں۔علاقہ مکینوں کے مطابق اسکول کے کمروں کی چھتیں اور دیواریں دراڑوں کی وجہ سے خطرناک حالت میں ہیں، جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں۔ اسکول میں نہ چار دیواری ہے ، نہ بیت الخلا اور نہ ہی پینے کے صاف پانی کی سہولت موجود ہے ۔ ان حالات کے پیش نظر کئی طلبہ دوسرے اسکولوں میں منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ بچے اسکول کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔دیہاتیوں جمال الدین مری، آصف مری اور دیگر نے حکومت سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے وزیراعلیٰ سندھ، وزیر تعلیم اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اسکول کی عمارت کی مرمت اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ بچے محفوظ اور بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔