انتظامیہ کے دعوے دھرے ،سکھر میں باڑے برقرار
سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر انتظامیہ کی جانب سے بلند و بانگ دعوؤں کے باوجود شہر سے بھینسوں کے باڑے اب تک منتقل نہیں ہو سکے ۔ انتظامیہ کی اس ناکامی اور لاپروائی پر شہریوں اور سماجی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔
انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر کے کئی رہائشی علاقوں جیسے پرانا سکھر،نیو پنڈ، بھوسہ لائن، بندر روڈ، قریشی گوٹھ، نیو پنڈ انجن شیڈ کالونی، نیو گوٹھ قبرستان، چونا بھٹہ، گرم گودی، آدم شاہ کالونی، ملٹری روڈ اور بشیر آباد میں بھینسوں کے باڑے تاحال قائم ہیں۔ باڑے مالکان ان بھینسوں کو دریائے سندھ میں نہلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جس سے شہری علاقوں میں صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے ۔انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بھینسیں شہر کی سڑکوں پر دندناتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت اور صحت و صفائی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ شہری اور سماجی حلقوں نے میئر سکھر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سکھر سے فوری نوٹس لینے اور باڑوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔