جے یو آئی کا امن مارچ شروع، وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ

سکھر (بیورو رپورٹ)جمعیت علمائے اسلام (ف) صوبہ سندھ نے کشمور سے کراچی تک \"امن مارچ کارواں\" کا آغاز کر دیا، جس کے دوران کندھ کوٹ، شکارپور اور سکھر میں بڑے عوامی جلسے منعقد ہوئے۔۔۔

 مارچ میں پارٹی کے مرکزی اور صوبائی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مختلف مقامات پر کارکنان نے استقبالیہ کیمپ لگا کر شرکاء کا والہانہ استقبال کیا۔مارچ کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی امیر مولانا عبدالقیوم ہالیجوی اور صوبائی سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے وزیر اعلیٰ سندھ پر کڑی تنقید کی۔ علامہ راشد سومرو نے وزیر اعلیٰ کو \"نااہل\" قرار دیتے ہوئے ان سے فوری طور پر استعفیٰ دے کر گھر جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 18 ستمبر کو جے یو آئی کے کارکنان اور عوام وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے ۔علامہ راشد سومرو نے کہا کہ تین سالوں میں امن و امان کے نام پر 6 ارب روپے خرچ کیے گئے ، مگر اس کے باوجود عوام آج بھی امن کو ترس رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سندھ کو گزشتہ 70 سالوں سے لوٹا جا رہا ہے اور اسپتالوں، تعلیم، اور انفراسٹرکچر کے لیے مختص فنڈز کرپشن کی نذر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے امن کے قیام کے لیے صوبے میں فوری آپریشن کو ناگزیر قرار دیا۔مولانا عبدالقیوم ہالیجوی نے کہا کہ جے یو آئی سندھ کے مظلوم عوام کی واحد ترجمان جماعت ہے اور وہ عوام کو لٹیروں سے نجات دلا کر رہے گی۔ علامہ راشد سومرو نے کہا کہ حالیہ عوامی جم غفیر اس بات کا ثبوت ہے کہ جے یو آئی ہی سندھ کی نجات دہندہ قوت ہے۔

 

