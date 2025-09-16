وزیرستان میں شہید سپاہی ساجد علی چھجڑو سپردِ خاک
میہڑ (نمائندہ دنیا)وزیرستان کے علاقے وانا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے سپاہی ساجد علی چھجڑو کی میت ان کے آبائی گاؤں چھٹو خان چھجڑو لائی گئی۔۔۔
شہید سپاہی ساجد علی ولد محمد صالح چھجڑو کی نماز جنازہ درگاہ شاہ پنجو سلطان پر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔نمازِ جنازہ کے بعد پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے انہیں سلامی دی۔ بعد ازاں شہید کو قومی اعزاز اور پاکستانی پرچم کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج نے ان کی قبر پر قومی پرچم لہرایا اور گلدستے پیش کیے ۔ نماز جنازہ میں بریگیڈیئر حبیب الرحمان، یوسی چیئرمین ڈاکٹر نعیم الدین سومرو، ممتاز سولنگی، پولیس افسران، علاقہ مکینوں اور چھجڑو برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔