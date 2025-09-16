جاں بحق شہری کی اہلیہ کافیکٹری اور گودام مالکان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں ہونے والے ہولناک دھماکے میں جاں بحق شہری کی اہلیہ نے فیکٹری اور گودام مالکان سمیت سندھ حکومت کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کردیا ہے۔۔۔
دعویٰ سینئر سول جج جنوبی کی عدالت میں دائر کیا گیا جس میں 6 کروڑ 45 لاکھ روپے کے ہرجانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ 21 اگست کو ایم اے جناح روڈ پر قائم غیر قانونی پٹاخوں کے گودام میں خوفناک دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں درخواست گزار کے شوہر شہزاد علی جاں بحق ہوگئے ۔ جاں بحق شہری شہزاد علی دھماکے کے وقت میڈیکل مارکیٹ میں اپنی میڈیکل لیب میں موجود تھے ۔ درخواست میں کہا گیا کہ حادثہ فیکٹری اور گودام مالکان کی سنگین غفلت کے باعث پیش آیا جبکہ سندھ حکومت نے غیر قانونی گودام کے خلاف موثر کارروائی نہیں کی جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس سانحے کی براہِ راست ذمہ داری فیکٹری اور گودام مالکان کے ساتھ سندھ حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے ،جان لیوا حادثات ایکٹ کے تحت گودام اور فیکٹری مالکان کے ساتھ سندھ حکومت بھی ذمہ دار ہے ۔