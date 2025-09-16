صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال 627 افراد حادثات کی نذر

  • کراچی
رواں سال 627 افراد حادثات کی نذر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی میں ٹریفک پولیس حادثات کو روکنے میں ناکام ہوگئی۔رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں 627 افراد جاں بحق ہوئے ،ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 483 مرد،64 خواتین،60 بچے ،20 بچیاں شامل ہیں۔۔۔

حادثات میں 9261 افراد زخمی بھی ہوئے، 627 افراد میں سے ہیوی ٹریفک سے حادثات کے نتیجے میں 195 افراد جان سے گئے نو ماہ میں ڈمپر کی ٹکر سے 35،ٹریلر کی زد میں آکر 75 افراد جانوں سے گئے واٹر ٹینکرز نے 43 افراد کی جانیں لیں جبکہ بسوں کی ٹکر سے 42 افراد جاں بحق ہوئے۔

 

