متاثرہ علاقوں میں بجلی بلوں کی معافی احسن اقدام ،پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس چیئرمین رفیق خاصخیلی نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب کے باعث متاثرہ علاقوں کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتے ہوئے حکومت نے ان کے ماہانہ بل معاف کر دیے ہیں۔۔۔

 یہ اقدام قابل تحسین ہے اور متاثرہ عوام کے لیے بڑی سہولت کا باعث بنے گا۔ بارش سے شدید متاثر ہونے والے شہروں میں بھی بجلی بلوں پر ریلیف دیا جائے ۔ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں یوٹیلٹی بلز میں ریلیف، ٹیکس دیے والے شہریوں کا حق ہے ۔ شہری علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے باعث بھی ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔

 

