سول سوسائٹی ودیگر کا شاہراہ بھٹو کے خاتمے کا مطالبہ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )ملیر کے رہائشیوں، مقامی برادریوں، سول سوسائٹی، ماحولیاتی و موسمیاتی کارکنوں اور وکلاء نے سندھ حکومت کے میگا سڑک منصوبے ’’شاہراہ بھٹو‘‘ کے خاتمے اور منسوخی کا مطالبہ کردیا۔۔۔

ان خیالات کا اظہار پیر کو پریس کلب میں پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ، سندھ انڈجینس رائٹس الائنس، گرین چیمبر - کلائمٹ ایکشن سینٹر کے رہنمائوں احمد شبر،عظیم دھکان ،ماسٹر اسلم ،عبریہ اشفاق،زبیر ابڑو ایڈووکیٹ اور یاسر دریا نے پریس کانفرنس میں کیا۔انہوں نے کہا کہ39 کلومیٹر طویل یہ ملٹی لین ایکسپریس وے براہِ راست ملیر ندی کے تلے اور فلڈ پلین پر تعمیر کی جا رہی ہے ۔ اس منصوبے کو طویل عرصے سے شدید تنقید کا سامنا ہے ۔ اس کا ماحولیاتی اثرات کا جائزہ تاحال ہائی کورٹ میں زیرِ سماعت ہے ۔

 

