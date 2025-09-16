صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکار اغوا ، مقدمہ میں انسداد دہشتگردی کی دفعہ شامل

  • کراچی
پولیس اہلکار اغوا ، مقدمہ میں انسداد دہشتگردی کی دفعہ شامل

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈیفنس فیز 8 میں کار سوار افراد کی جانب سے پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کے معاملے میں واقعے کا مقدمہ متاثرہ اہلکار ہیڈ کانسٹیبل اسحاق کی مدعیت میں تھانہ ساحل میں درج کر لیا گیا۔۔۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمے میں پولیس مقابلہ، اقدام قتل، اغوا اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جب کہ 4 افراد کو بہ طور ملزمان نامزد کیا گیا ہے ۔متن مقدمہ کے مطابق ساحل پولیس اسٹیشن کی سرکاری کار گشت پر تھی کہ خیابان عرفات کراسنگ فیز 8 پر ایک مشکوک کار نظر آئی، ایک شخص گاڑی کے قریب سڑک پر بیٹھا تھا، پولیس موبائل کو دیکھ کر وہ فوری طور پر کار میں سوار ہو گیا۔گاڑی کو مشکوک جانتے ہوئے پولیس قریب گئی اور سوار چار افراد کو تلاشی دینے کا کہا، لیکن گاڑی میں سوار افراد نے نیچے اترتے ہی فائرنگ کر دی، جس پر ساتھی پولیس اہلکاروں نے ان پر جوابی فائرنگ کی۔مدعی مقدمہ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ اس دوران دو افراد نے مجھے دبوچ لیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھایا، میرا سرکاری پستول بھی اس دوران گر گیا، ملزم مجھے اغوا کر کے لے گئے اور میری شرٹ سے میرا منہ ڈھانپ کر بٹھایا اور ایک گھنٹہ کار چلاتے رہے ، اس کے بعد ملزموں نے سنسان مقام پر مجھ سے پرس، موبائل فونز اور دیگر دستاویزات چھین لیں اور گاڑی سے دھکا دے دیا۔ پیدل چل کر سڑک پر آیا اور پتا چلا کہ نیو سبزی منڈی ہائی وے کے قریب ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار

ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ

کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس