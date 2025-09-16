صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر کنٹریکٹرز اور ٹرانس کراچی میں ادائیگی کا تنازع

کراچی (اسٹاف رپورٹر)بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر کنٹریکٹرز اور ٹرانس کراچی کے درمیان اربوں روپے کی ادائیگی کا سنگین تنازع کھڑا ہوگیا ہے ۔ سینئر سول جج جنوبی کی عدالت میں دائر درخواست میں کنٹریکٹرز نے مؤقف اختیار کیا کہ۔۔۔

 ٹرانس کراچی کی جانب سے واجب الادا رقم ادا نہ کیے جانے کے باعث منصوبے پر کام روکنے کی نوبت آگئی ہے ، عدالت نے ٹرانس کراچی کو کنٹریکٹرز کی جمع کرائی گئی بینک گارنٹی کیش کرانے سے روکنے کا عبوری حکم جاری کیا ہے ۔ سینئر سول جج جنوبی کی عدالت میں سماعت کے دوران وکیلِ درخواست گزار صلاح الدین احمد نے موقف اپنایا کہ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کے تحت کنٹریکٹرز نے چار ارب 17 کروڑ روپے سے زائد کی چار بینک گارنٹی جمع کرا رکھی ہیں مگر ٹرانس کراچی کمپنی معاہدے کے باوجود 3.2 ارب روپے کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہی ہے ۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ معاہدے میں واضح طور پر یہ شرط موجود ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے تشکیل دیے گئے بورڈ کا فیصلہ دونوں فریقین پر لازم ہوگا تاہم بورڈ کے فیصلے کے باوجود ٹرانس کراچی نے واجبات کی ادائیگی نہیں کی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ عدم ادائیگی پر کنٹریکٹرز کے پاس منصوبے پر کام روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔

 

