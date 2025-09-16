صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈاپ میں ٹھیکیداروں کی موجودگی میں ٹینڈرز کی اوپننگ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ کے دفتر میں آج تمام ٹھیکیداروں کی موجودگی میں ٹینڈرز کی اوپننگ کی گئی، یہ ٹینڈرز حکومتِ پاکستان کی ویب سائٹ پیپرا (پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی) کے ذریعے آن لائن جاری کیے گئے تھے۔۔۔

گڈاپ ٹاؤن کے چیئر مین طارق عزیز بلوچ،وائس چیئر مین جام محمد جو کھیو، میو نسپل کمشنر احمد یار،اور تمام اراکین کونسل کی منظوری سے ٹینڈر جاری کیے گئے ، کل 93 ترقیاتی منصوبوں اور مرمتی کاموں کے ٹینڈرز اوپن کیے گئے ، ٹینڈرز کی اوپننگ کے عمل میں شفافیت اور قواعد و ضوابط کی مکمل پاسداری کی گئی۔چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہاکہ ہماری اولین ترجیح گڈاپ ٹاؤن کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہے ، تمام ترقیاتی کام اراکین کونسل کی مشاورت اور میرٹ، شفافیت کی بنیاد پر مکمل کیے جائیں گے ۔

 

