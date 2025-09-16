پی این ٹی کالونی میں تجاوزات سے مکین مشکلات کا شکار
کراچی( این این آئی)پی این ٹی کالونی میں غیرقانونی پتھاروں اور تجاوزات سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا شکار کردیا ۔قبضہ گروپ نے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے آہنی و پکے پتھارے اور کاؤنٹرز بھی بنانے شروع کردیئے ۔علاقہ مکینوں نے اسسٹنٹ کمشر سول لائنز سے اپیل کی کہ مذکورہ قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے۔
