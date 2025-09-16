آن لائن منشیات بیچنے والے 8 ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایات پر اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ / سی آئی اے کا آن لائن منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، آن لائن منشیات بیچنے والے 8 ملزمان گرفتار۔۔۔
ملزمان سے بڑی مقدار میں 26 کلو سے زائد منشیات برآمد،ہیروئن ، چرس اور کوکین برآمد کی گئی، سمن آباد، شاہراہ نور جہاں اور سائٹ اے کے علاقوں میں چھاپے مارے گئے ، ملزمان حب اور وندر سے منشیات کی خریداری کرتے اور شہر بھر میں آن لائن منشیات سپلائی کرتے تھے ،پوش علاقوں سمیت کالج یونیورسٹی کے طلباء کو بھی منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔