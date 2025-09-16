فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کا ملزم گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)قائدآباد تھانے کی حدود اسپتال چورنگی کے قریب گھر کے اندر خاتون کو فائرنگ کرکے قتل کرنے کے ملزم محمد عباس ولد عبدالرزاق کو قائدآباد پولیس نے مہران ہائی وے اسپتال چورنگی کے قریب چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز قائدآباد نیو مظفرآباد مصطفی مسجد کے قریب ایک گھر میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے خاتون صبا زوجہ فائز محمد شدید زخمی ہوگئی تھی، جسے اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کے باعث پیش آیا تھا۔