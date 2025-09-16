صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کا ملزم گرفتار

  • کراچی
فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کا ملزم گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)قائدآباد تھانے کی حدود اسپتال چورنگی کے قریب گھر کے اندر خاتون کو فائرنگ کرکے قتل کرنے کے ملزم محمد عباس ولد عبدالرزاق کو قائدآباد پولیس نے مہران ہائی وے اسپتال چورنگی کے قریب چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز قائدآباد نیو مظفرآباد مصطفی مسجد کے قریب ایک گھر میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے خاتون صبا زوجہ فائز محمد شدید زخمی ہوگئی تھی، جسے اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کے باعث پیش آیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کم از کم اجرت 40 ہزا ر کے بعد کٹوتیوں میں اضافہ

پنجاب بینک کی اینالسٹ اور انویسٹرز کیلئے کارپوریٹ بریفنگ

الخدمت فاؤنڈیشن کی متاثرین کیلئے تقریب

ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

6 سکولوں کو سکول آف ایمینینس کا درجہ دینے کا فیصلہ

فوڈ اتھارٹی :12ہزار لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس