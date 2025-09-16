عزیر بلوچ کے خلاف دو مقدمات کا فیصلہ موخر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت نے لیاری گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی اور سہولت کاری کے معاملے میں دو مقدمات کا فیصلہ موخر کردیا۔۔۔
ملزم عزیر بلوچ کے خلاف مقدمات کا فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں سنائے جانے کا امکان ہے ۔ استغاثہ کے مطابق مفرور ملزمان شمس الدین اور عبدالغفار بگٹی نے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ عزیر بلوچ اور نور محمد عرف بابا لاڈلہ نے اسلحہ کی ترسیل میں سہولت فراہم کی، ملزم کے بیان پر عزیر بلوچ کے خلاف دفعہ 109 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، ملزمان کے خلاف تھانہ سی آئی ڈی میں 2012 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔