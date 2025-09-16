میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز 400 روپے سے بڑھا کر 750 روپے کردیے گئے۔۔۔
میئرکراچی مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جلال پور پیر والا موٹر وے سندھ کا حصہ نہیں ہے ، جلال پور والا موٹر وے سندھ میں ہوتا تو اپوزیشن کے اراکین پہنچ چکے ہوتے ۔خدارا سیاسی جماعتیں سیاست کے بجائے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کام کرینگے بھی اور دکھائیں گے بھی۔انہوں نے کہا کہ جب شاہراہِ بھٹو بن گیا تو کہا گیا کہ صورت حال بہتر نہیں، سفر مت کریں، شاہراہِ بھٹو پر دن و رات گاڑیاں چل رہی ہیں، جب ہر بندے نے انجینئر ہی بننا ہے تو جامعات کو بند کردیتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ شاہراہِ بھٹو کے جس حصے میں بھی کام ہوگا، پرانے پیسوں پر ہی ٹھیکیدار کام کریگا، جماعت اسلامی کو 27 ارب روپے دیے گئے جس کا اعتراف جماعت اسلامی نے کیا، تمام تر ٹیکسز کے پیسے ٹاؤنز چیئرمینوں کو ملتے ہیں پھر بھی کام نہیں کرتے ہیں، اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا، حقائق سامنے لاؤں گا۔ عدالت میں باوضو ہوکر جماعت اسلامی کے سیف الدین نے ٹاؤنز چیئرمینوں کے ہمراہ جھوٹا حلف اٹھایا، جماعتی بھائی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، میئر اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے گا۔ایم کیوایم کے میئر کے دور میں 5ہزارروپے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔