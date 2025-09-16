صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

  • کراچی
میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز 400 روپے سے بڑھا کر 750 روپے کردیے گئے۔۔۔

میئرکراچی مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جلال پور پیر والا موٹر وے سندھ کا حصہ نہیں ہے ، جلال پور والا موٹر وے سندھ میں ہوتا تو اپوزیشن کے اراکین پہنچ چکے ہوتے ۔خدارا سیاسی جماعتیں سیاست کے بجائے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کام کرینگے بھی اور دکھائیں گے بھی۔انہوں نے کہا کہ جب شاہراہِ بھٹو بن گیا تو کہا گیا کہ صورت حال بہتر نہیں، سفر مت کریں، شاہراہِ بھٹو پر دن و رات گاڑیاں چل رہی ہیں، جب ہر بندے نے انجینئر ہی بننا ہے تو جامعات کو بند کردیتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ شاہراہِ بھٹو کے جس حصے میں بھی کام ہوگا، پرانے پیسوں پر ہی ٹھیکیدار کام کریگا، جماعت اسلامی کو 27 ارب روپے دیے گئے جس کا اعتراف جماعت اسلامی نے کیا، تمام تر ٹیکسز کے پیسے ٹاؤنز چیئرمینوں کو ملتے ہیں پھر بھی کام نہیں کرتے ہیں، اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا، حقائق سامنے لاؤں گا۔ عدالت میں باوضو ہوکر جماعت اسلامی کے سیف الدین نے ٹاؤنز چیئرمینوں کے ہمراہ جھوٹا حلف اٹھایا، جماعتی بھائی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں، میئر اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے گا۔ایم کیوایم کے میئر کے دور میں 5ہزارروپے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار

ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ

کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس