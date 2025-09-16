مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر و اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین ایڈووکیٹ نے قابض میئر مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس پر اپنے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرکے انہوں نے ا پنی اصلیت ظاہر کی ہے ، جماعت اسلامی کسی کی بد زبانی کا جواب نہیں دیتی، قابض میئر مرتضی وہاب کو 17 سال میں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کراچی کی تباہی کا جواب دینا ہوگا،پارکوں کی زمین کمرشل مقاصد کے لئے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو معمولی کرائے پر دے کر مرتضی وہاب نے قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے ، حب نہر کی تباہی معمولی مسئلہ نہیں، ٹوٹے ہوئے حصہ کو مٹی تلے دبا کر جرم کی پردہ پوشی کی جارہی ہے ، انتہائی ناقص کام کرنے پر حب نہر اور ملیر ایکسپرس وے کے ٹھیکیدار کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ مرتضی وہاب نعمت اللہ خان پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں،اہل کراچی کی مثالی خدمت کرنے والے نعمت اللہ خان پر تنقید کرکے وہ اپنے جرائم نہیں چھپا سکتے ۔