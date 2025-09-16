صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

  • کراچی
مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر و اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین ایڈووکیٹ نے قابض میئر مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس پر اپنے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرکے انہوں نے ا پنی اصلیت ظاہر کی ہے ، جماعت اسلامی کسی کی بد زبانی کا جواب نہیں دیتی، قابض میئر مرتضی وہاب کو 17 سال میں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کراچی کی تباہی کا جواب دینا ہوگا،پارکوں کی زمین کمرشل مقاصد کے لئے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو معمولی کرائے پر دے کر مرتضی وہاب نے قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے ، حب نہر کی تباہی معمولی مسئلہ نہیں، ٹوٹے ہوئے حصہ کو مٹی تلے دبا کر جرم کی پردہ پوشی کی جارہی ہے ، انتہائی ناقص کام کرنے پر حب نہر اور ملیر ایکسپرس وے کے ٹھیکیدار کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ مرتضی وہاب نعمت اللہ خان پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں،اہل کراچی کی مثالی خدمت کرنے والے نعمت اللہ خان پر تنقید کرکے وہ اپنے جرائم نہیں چھپا سکتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار

ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ

کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس